Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 18:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayınpederinin evine müdahale ederken ölümden döndü
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde kayınpederinin 2 katlı evinde çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye eri, duvarların çökmesi sonucu büyük tehlike atlattı. Yangında ev ve evin yanındaki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Köyde, Hüsnü-Halise Çakır çiftinin yaşadığı 2 katlı evde çıkan yangınlar kısa sürede büyüdü. Alevlere ilk müdahaleyi köylüler hortumla su sıkarak yaptı. Daha sonra gelen Bayramiç Belediyesi’ne ait 2 itfaiye aracı yangına müdahale etti.
Yangın kontrol altına alındı ancak 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Hüsnü Çakır'ın Bayramiç Belediyesi itfaiye ekibinde görevli damadı Nurullah Bozkurt yangına müdahale sırasında duvarların çökmesi sonucu büyük tehlike atlattı.
Yanan evin yanında park halinde olan Hüsnü Çakır'a ait otomobil de yangında kullanılamaz hale geldi. Çakır, yanan evi ile otomobiline bakarak, gözyaşı döktü.
Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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