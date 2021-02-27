Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 18:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da soba zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
Denizli Mahallesi'ndeki evlerinde bulunan Safinaz ve Muzaffer Demirbaş'a telefonla ulaşamayan çocukları durumu alt katta oturan yakınlarına haber verdi.
Eve giden yakınlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çiftin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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