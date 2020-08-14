İstanbul Alibeyköy'de trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde yaşanan olayda, kendisini kaybeden bir sürücü, trafikte tartışma yaşadığı kadına önce sözlü saldırıda bulundu. Ardından arabasına çıktı ve camını tekmeledi.

Olaya çevredekiler müdahale etti. Çevreden tepkiler artınca sürücü arabasına binerek uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada görüntüleri izleyen binlerce kişi tepki yağdırdı.