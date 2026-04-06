AA 06.04.2026 22:30

Tartıştığı kişiye sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı

Fatih'te trafikte tartıştığı sürücüye sahte milletvekili kimliği ve TBMM rozetli cüzdan gösteren kişiye para cezası uygulanarak "evrakta sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Yapılan incelemede, dün Adnan Menderes Bulvarı'nda ters yönde ilerleyen bir aracın sürücüsünün başka bir sürücüyle tartıştığı ve sürücünün yanındaki kişinin, tartıştıkları sürücüye sahte milletvekili kimliği ve TBMM rozetli cüzdan gösterdiği tespit edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsü C.M. ile yolcu koltuğunda oturan A.M. ekiplerce yakalandı.

Sürücü ve yolcuya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "ters yön", "taşıt yolu üzerinde duraklamak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden 16 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.

Yakalanan A.M. hakkında "evrakta sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Dolandırıcılık Sahte Kimlik
