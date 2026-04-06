AA 06.04.2026 22:17

Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı gözaltına alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı L.A, iş başvurusu için sosyal medyada iletişim kurduğu üniversite öğrencisine yönelik "nitelikli cinsel taciz" iddiasıyla gözaltına alındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören D.Ç. iş başvurusu kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı L.A. ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti.

Görüşmeler sırasında L.A.'nın öğrenciye uygunsuz mesajlar göndermesi üzerine D.Ç. savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekipleri L.A.'yı Menteşe ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler şüphelinin Menteşe, Bodrum ve İzmir'deki ikametlerinde de arama çalışması başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı L.A. hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır."

