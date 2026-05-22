Ekonomi
TRT Haber 22.05.2026 10:06

Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Finansal İstikrar Komitesi bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandı.

Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklmaya göre, Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı'nda, yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirdi.

Toplantıda, makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılması kararlaştırıldı.

Açıklamada, komitenin, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edeceği vurgulandı.

  

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
Sele kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar böyle sürüklendi
