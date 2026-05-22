Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklmaya göre, Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı'nda, yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirdi.

Toplantıda, makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılması kararlaştırıldı.

Açıklamada, komitenin, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edeceği vurgulandı.