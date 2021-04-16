Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 00:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü: 4 yaralı
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Ertuğrul Gazi Mahallesi Çağrı Bey Caddesi'ndeki bir apartmanda iki aile arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
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