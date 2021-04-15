İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastaların görüldüğü kişilere daha çabuk ulaşabilmek için mobil PRC test araçları devreye alındı.

Kent merkezinde 10 farklı noktada ve 19 ilçede devreye alınan mobil PRC araçları sayesinde vatandaşlar ücretsiz test yaptırabiliyor.

Türkiye'de ilk kez uygulandı

Türkiye’de ilk olan uygulamasının ilk dört gününde 420 kişiye test yapıldı. Mobil test yapılanlar arasından 40 kişinin testi pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkan kişiler erkenden izolasyona alınarak tedaviye başlandı ve olası bulaşların da önüne geçildi.

"Hastaların hastaneye yatışının önüne geçiyoruz"

il Sağlık Müdürlüğü COVID-19 Koordinatörü Mehmet Fatih Şerifoğlu, Türkiye'de ilk kez uygulanan uygulama için şöyle konuştu:

“Mobil PRC aracı ile amacımız erken tanı, erken tedavi ve erken izolasyondur. Tespit ettiğimiz vakalarda erken tedaviye başlıyoruz. İlaçlarını aynı gün veriyoruz. Hastaların hastaneye yatışının önüne geçiyoruz. Bulaşı engelliyoruz.”

