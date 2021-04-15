Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 21:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Avcılar'da 4 katlı binanın çatısında yangın
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın çatısı bir anda tutuşarak alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu kenarındaki Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada çıktı.
4 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün binanın çatısını sararken, dumanlar gökyüzünü kapladı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalelerinin ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
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