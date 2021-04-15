Hazırlıklarını yaptı, kaskını taktı ve kendisini viyadükten aşağı bıraktı.

Cengiz Koçak base jump yani serbest düşüş dünya rekortmeni. Aynı zamanda yamaç paraşütü ve wingsuit sporcusu.

Emekli astsubay olan Cengiz Koçak nefes kesen son atlayışını Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki 88 metrelik viyadükten yaptı.

200 kilometre hızla süzüldü

Koçak o anları şöyle anlattı:

“88 metreden atladım yere inmem 3-4 saniye sürdü zaten. Uzun süredir böyle bir atlayış yapmıyordum. Korktuğumu hissettiğimi söyleyemem, o kadar çok şey var ki çünkü yapmam gereken. Korkmaya zamanım yok"

Daha önce de Artvin’de yarasa adam uçuşu gerçekleştirmişti

Rekortmen sporcu geçen yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Artvin'de yarasa adam uçuşu gerçekleştirmiş.

200 kilometre hızla dünyanın en büyük Atatürk heykeli ile Türk bayrağının arasından geçmişti.

