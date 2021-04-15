Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.