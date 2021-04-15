Adıyaman'da, Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzaimer hastası 81 yaşındaki Hanım Bağcı’nın bulunması için jandarma ve polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Sert kayalıklarda aramalar yapan jandarma ve köy korucuları ile Bağcı’nın yakınları yaşlı kadının izine rastlayamadı.

AFAD ekipleri kurtardı

Aramaların devam ettiği esnada Karadağ mevkii üst kısımlarındaki kayalık bölgede bir vatandaş kayaların arasına düşen ve burada sıkışan Hanım Bağcı'yı fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaşlı kadını sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda 3 gündür kayalıkların arasında yaşam mücadelesi veren Hanım Bağcı kurtarıldı.

Herhangi bir yarası bulunmayan açlıktan ve susuzluktan bitkin düşen yaşlı kadına ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Sağlık durumu iyi

Yaşlı kadın, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. 81 Yaşındaki Hanım Bağcı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.