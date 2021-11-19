Adana Merkez Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesinde biber ve patlıcan tarlasında bekçilik yapan 65 yaşındaki Zülfikar Uzundere bugün öğleden sonra kulübesinde dinlenmeye çekildi.

Bir süre sonra kulübenin önünden geçen bir kişi Uzundere’nin hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Uzundere’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Uzundere’nin cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.