Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alacak verecek meselesinde canından oldu
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Sırabademler Mahallesi Şehit Kemal Köse Sokak'ta 46 yaşındaki Ahmet T. ile 41 yaşındaki Osman T. arasında "alacak verecek" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Olayın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet T., tabancayla Osman T.'ye ateş etti. Ağır yaralanan Osman T., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Osman T. buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Ahmet T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Bursa
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