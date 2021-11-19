Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak 2021 ile 19 Kasım 2021 tarihleri arasında Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimlerde sürücülere ceza yağdı.

Toplam 2 bin 19 hafriyat kamyonu kontrol edildi, 657 hafriyat kamyonuna ceza yazıldı.



Tonaj aşımı, branda takmama, tartı kontrolüne girmeme, emniyet kemeri takmama, seyir halinde cep telefonu kullanma, sürücü belgesiz araç kullanma gibi çok sayıda trafik ceza maddelerinden toplam 657 hafriyat kamyonuna yaklaşık 290 bin lira cezai işlem uygulandı.

19 hafriyat kamyonu ise trafikten men edildi.

Denetimlerin bugün yapıldığı adres Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı oldu. Denetlenen 25 hafriyat kamyonundan 21 tanesine cezai işlem uygulandı.