Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üst geçitte dilencilik yapan bir kadının elindeki son model telefonu gizlice kullandığı görülüyor. Kadın, telefonu kullandıktan sonra saklıyor. Şahsın üst geçide de lüks araçla geldiği öne sürüldü.

Kadının, dilenmek için geldiği o anları görüntüleyen bir sosyal medya kullanıcısı, görüntüleri hesabında paylaştı. Görüntüler sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.