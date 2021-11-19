Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 16:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dilenci son model telefonla görüntülendi
Beylikdüzü'nde bir dilencinin sosyal medyada telefonla paylaşılan görüntüleri tartışma konusu oldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üst geçitte dilencilik yapan bir kadının elindeki son model telefonu gizlice kullandığı görülüyor. Kadın, telefonu kullandıktan sonra saklıyor. Şahsın üst geçide de lüks araçla geldiği öne sürüldü.
Kadının, dilenmek için geldiği o anları görüntüleyen bir sosyal medya kullanıcısı, görüntüleri hesabında paylaştı. Görüntüler sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.
Etiketler: İstanbul
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