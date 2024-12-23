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Türkiye
AA 23.12.2024 15:50

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "Belgrad Ormanı" açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarının bugünden itibaren Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından işletileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "Belgrad Ormanı" açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, DKMP sorumluluk alanında bulunan Belgrad Ormanı'ndaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarının işletmeciliğinin 14 Haziran 2013'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına (İBB) verildiği anımsatıldı.

İşletme süresinin 13 Ekim 2023'te dolduğuna işaret edilen açıklamada, "İdaremizin tahliye talebine karşılık, İBB tarafından açılan dava 12 Aralık 2024'te lehimize sonuçlandı. İBB'nin ilgili alanlardan tahliyesine ve işletmeyi tarafımıza teslim etmesine dair talep idaremizin 16 Aralık 2024 tarihli yazısı ile Sarıyer Kaymakamlığına bildirilmiş, kaymakamlık tarafından da İBB'ye 19 Aralık 2024 tarihli yazıyla, 23 Aralık 2024 tarihine kadar tahliye işlemlerini gerçekleştirmesi için süre verilmiştir. Dolayısıyla bazı haberlerde geçen '20 Aralık 2024 günü mesai saatinin bitimine bir saat kala İBB'ye bildirildiği' şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "Belgrad Ormanı" açıklaması

Tüm hazırlıklar tamamlandı

Açıklamada, söz konusu bölgedeki tabiat parkları ve giriş kapılarının işletmesine ilişkin de bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapıları bugünden itibaren DKMP tarafından işletilecektir. İhtiyaç duyulan temizlik ve güvenlik hizmetleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Söz konusu durumun, Belgrad Ormanı'nın milli park olarak ilan edilmesi süreciyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Belgrad Ormanı'na ziyaretçi girişi açık olup ziyaretçi girişinin engellendiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Belgrad Ormanı'nda sözleşmesi biten İBB'nin ekipleri tahliye edildi

Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda işletme süresi sona eren İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ekipleri tahliye edildi.

Ormana gelen Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri, işletme süresi biten İBB ekiplerine tahliye kararını bildirdi.

İBB ekipleri de bunun üzerine kendilerine ait eşyaları kamyona yükleyerek götürdü.

Bölgede polis ile zabıta ekiplerinin bekleyişi ise sürüyor.

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