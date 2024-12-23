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Türkiye
TRT Haber 23.12.2024 14:13

30 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Sağanak ve lodosa dikkat

Ege ve Göller Yöresi'nde yarın beklenen kuvvetli yağış ile yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak kuvvetli lodos nedeniyle 30 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

30 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Sağanak ve lodosa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarda, ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan yarın öğle saatlerinden itibaren Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu ve Konya'nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Genellikle sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneybatısı gibi yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın yarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

30 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Sağanak ve lodosa dikkat

Ayrıca, kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Antalya, Aydın, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla için "turuncu", kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Burdur, Bursa, Denizli, Konya, Kütahya ve Uşak, kuvvetli rüzgar beklenen Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Karabük için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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