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Türkiye
TRT Haber 23.12.2024 13:42

Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Ege Bölgesi'nde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ege için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yarın Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

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Kuvvetli yağış gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

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