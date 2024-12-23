Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yarın Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.