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Türkiye
AA 23.12.2024 13:01

Turistik Doğu Ekspresi yola çıkıyor

Turistik Doğu Ekspresi, yeni sezon için hazır. 2024-2025 dönemi seferleri bugün başlayacak. Ankara'dan Kars'a uzanan bu büyülü yolculuk, 2 Mart 2025'e kadar sürecek.

Turistik Doğu Ekspresi yola çıkıyor

Ankara-Kars yönündeki Turistik Doğu Ekspresi tarihi Ankara Garı'ndan saat 13.45'te başlayacak.

Bu eşsiz yolculukta; Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saatlik mola verilecek. Kars'tan dönüşte İliç'te 3,5saat, Divriği'de 2,5 saat ve Sivas'ta 3 saatlik duraklarla yolculara bu şehirleri keşfetme fırsatı sunulacak.

Seferler 2 Mart'ta sona erecek

İlk seferine 29 Mayıs 2019'da çıkan nostaljik trenle, bugüne kadar 71 bin yolcu seyahat etti. Yeni sezonda 10 bin 500 kişi daha benzersiz bir deneyim yaşayacak.

2024-2025 döneminde 30 gidiş, 30 dönüş olmak üzere 60 sefer düzenlenecek. Yolculuk Ankara-Kars yönünde başlayıp 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferiyle sonlanacak.

"Turizm potansiyeli canlandırılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi ile bölgenin turizm potansiyelini canlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Uraloğlu, "Alternatif tatil seçeneği olarak sunduğumuz bu deneyim, yolcularımıza Anadolu'nun eşsiz manzaraları eşliğinde unutulmaz bir kış seyahati vadediyor" dedi. 

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Kars Turistik Doğu Ekspresi
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