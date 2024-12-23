Puslu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.12.2024 12:44

Sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık: 29 gözaltı

Kars merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri geliri, kripto para olarak yurt dışına aktardıkları iddia edildi.

Sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık: 29 gözaltı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sosyal medyadan alışveriş yaparken dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada sosyal medya üzerinden giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, kargosu ulaşmayan alıcıların iade kodu gönderip banka bilgilerine erişerek tüm paralarını kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Kiraladıkları özel araç ve taksilerle yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin Kars'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Siirt, Van ve Konya'daki bazı adreslere özel harekat polisi desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlılardan B.E, S.A, M.İ, A.D, C.A, R.A, Y.B, İ.S, B.S, U.S, Y.A, Y.K, T.S, K.F.Ö, U.Ş. ve N.A. İstanbul'da, E.D. Bursa'da, A.S, E.D, Y.Y, M.Z, M.M. ve B.B. Konya'da, Ş.S. ile M.T. İzmir'de, K.A. ve Ö.E. Siirt'te, S.K. Van'da ve S.A. Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Kente getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada elektronik malzemeler ve 101 bin 765 lira ile 48 bin 800 dolar bulundu.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri geliri, kripto para olarak yurt dışına aktardıkları öne sürüldü.

ETİKETLER
Kars Dolandırıcılık Sosyal Medya Siber Suçlar
Sıradaki Haber
Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:52
Suriye'de rejim unsurları silahlarını teslim etmeye devam ediyor
13:44
Ege için kuvvetli yağış uyarısı
13:41
Bakan Bolat: Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması dönüm noktası olacak
13:35
Yoğun kar nedeniyle 8 yol ulaşıma kapandı
13:16
Çanakkale'de bir evden tarihi eser niteliğinde 49 sikke ve 6 şifa tası çıktı
13:04
Turistik Doğu Ekspresi yola çıkıyor
Kızıldeniz'in renkli su altı dünyası
Kızıldeniz'in renkli su altı dünyası
FOTO FOKUS
Türkmenler sevdiklerine ve köylerine kavuştu
Türkmenler sevdiklerine ve köylerine kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ