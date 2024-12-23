Suriyelilerin dönüşü sürüyor: Türkiye'de çok mutlu bir yaşamım oldu, misafirliğimiz buraya kadar

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramda bulunuyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de Suriyelilere eşyalarını taşımalarında yardımcı oluyor.

[Fotoğraf: AA]

"Misafirliğimiz buraya kadarmış, artık herkes ülkesine dönüyor"

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden Muhammed Kanaa, gazetecilere, 13 yılın ardından memleketi Halep'e gideceğini söyledi.

Henüz 5 yaşındayken iç savaş yüzünden amcasıyla Türkiye'ye sığındığını belirten Kanaa, yıllar sonra ailesine kavuşacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Kanaa, çok özlediği annesi ve teyzesinin kendisini sınırın diğer tarafında beklediğini ifade ederek, "Türkiye'de çok mutlu bir yaşamım oldu. Türkler hep kapılarını, sınırlarını açtı, bizi çok destekledi. Arap ülkeleri bizi kabullenemezken Türk devleti, milleti bizi kabullendi, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizim misafirliğimiz buraya kadarmış, artık herkes ülkesine dönüyor, çok mutluyuz" dedi.

Kadir Haşim, yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de bulunduğunu ve memleketi Humus'a gitmek üzere yola koyulduğunu belirterek, "Annemi ve babamı hiç görmedim, onları çok özledim. Şimdi Suriye'ye gideceğim, aileme bakacağım, vatanımı çok özledim" ifadelerini kullandı.