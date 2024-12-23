Puslu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.12.2024 11:40

Suriyelilerin dönüşü sürüyor: Türkiye'de çok mutlu bir yaşamım oldu, misafirliğimiz buraya kadar

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor. Suriyelilerden Muhammed Kanaa, "Türkiye'de çok mutlu bir yaşamım oldu. Türkler kapılarını, sınırlarını açtı, bizi çok destekledi. Hepsine çok teşekkür ederim. Bizim misafirliğimiz buraya kadarmış" dedi.

Suriyelilerin dönüşü sürüyor: Türkiye'de çok mutlu bir yaşamım oldu, misafirliğimiz buraya kadar

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramda bulunuyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de Suriyelilere eşyalarını taşımalarında yardımcı oluyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Misafirliğimiz buraya kadarmış, artık herkes ülkesine dönüyor"

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden Muhammed Kanaa, gazetecilere, 13 yılın ardından memleketi Halep'e gideceğini söyledi.

Henüz 5 yaşındayken iç savaş yüzünden amcasıyla Türkiye'ye sığındığını belirten Kanaa, yıllar sonra ailesine kavuşacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Kanaa, çok özlediği annesi ve teyzesinin kendisini sınırın diğer tarafında beklediğini ifade ederek, "Türkiye'de çok mutlu bir yaşamım oldu. Türkler hep kapılarını, sınırlarını açtı, bizi çok destekledi. Arap ülkeleri bizi kabullenemezken Türk devleti, milleti bizi kabullendi, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizim misafirliğimiz buraya kadarmış, artık herkes ülkesine dönüyor, çok mutluyuz" dedi.

Kadir Haşim, yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de bulunduğunu ve memleketi Humus'a gitmek üzere yola koyulduğunu belirterek, "Annemi ve babamı hiç görmedim, onları çok özledim. Şimdi Suriye'ye gideceğim, aileme bakacağım, vatanımı çok özledim" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Hatay Suriye
Sıradaki Haber
Eski tip kimlikle tapuda işlem yapılamayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği mühimmatın 3 kat arttığı iddia edildi
12:07
Çanakkale'de feribot seferlerine "fırtına" engeli
12:07
Emtia piyasasında satış baskısı arttı
11:43
Lise öğrencileri insansız su altı aracı üretti
11:20
Sosyal yardım alan 19 bin kişi işe yerleştirildi
11:15
Çevre alanında 2024 böyle geçti
Lise öğrencileri insansız su altı aracı üretti
Lise öğrencileri insansız su altı aracı üretti
FOTO FOKUS
Türk Dünyası'nın haritası çiziliyor: Detaylar ilk kez TRT Haber'de
Türk Dünyası'nın haritası çiziliyor: Detaylar ilk kez TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ