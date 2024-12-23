Puslu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.12.2024 10:37

İstanbul'da DEAŞ'ın finans yapılanmasına yönelik operasyon: 5 gözaltı

İstanbul'da, yurt dışından gelen paraları çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarına gönderdiği belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ'ın finans yapılanmasına yönelik operasyon: 5 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışından terör örgütü DEAŞ'a verilmek üzere Türkiye'ye gönderilen paraları, çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarına gönderen 7 şüpheli tespit edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul'da 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 55 bin avro ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
İstanbul DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği mühimmatın 3 kat arttığı iddia edildi
12:07
Çanakkale'de feribot seferlerine "fırtına" engeli
12:07
Emtia piyasasında satış baskısı arttı
11:47
Suriyelilerin dönüşü sürüyor: Türkiye'de çok mutlu bir yaşamım oldu, misafirliğimiz buraya kadar
11:43
Lise öğrencileri insansız su altı aracı üretti
11:20
Sosyal yardım alan 19 bin kişi işe yerleştirildi
Lise öğrencileri insansız su altı aracı üretti
Lise öğrencileri insansız su altı aracı üretti
FOTO FOKUS
Türk Dünyası'nın haritası çiziliyor: Detaylar ilk kez TRT Haber'de
Türk Dünyası'nın haritası çiziliyor: Detaylar ilk kez TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ