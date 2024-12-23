Meteoroloji'den kuvvetli lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, rüzgarın yarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi4nin kuzeybatısında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Beklenen kuvvetli lodos sebebiyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının lodosun da etkisiyle ülke genelinde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.