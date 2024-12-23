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Türkiye
AA 23.12.2024 13:15

Çanakkale'de bir evden tarihi eser niteliğinde 49 sikke ve 6 şifa tası çıktı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 49 sikke ile Osmanlı dönemine ait 6 şifa tası ele geçirildi.

Çanakkale'de bir evden tarihi eser niteliğinde 49 sikke ve 6 şifa tası çıktı

Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu başlatılan soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki 49 sikke ile Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 6 şifa tası ele geçirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Lapseki'deki 3 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet Etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli F.B. gözaltına alındı.

Şüpheli, Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı Lapseki Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çanakkale Tarihi Eser Kaçakçılık
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