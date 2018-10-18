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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den fındık açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticinin elinde fındık olduğu sürece stokları koruyacaklarını ve satışa açmayacaklarını söyledi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirliden fındık açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık stoklarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.


Fındık fiyatlarını üreticinin lehine korumak için TMO'nun elindeki fındık stoklarını yıl sonuna kadar satışa açmayacaklarını duyurduklarını anımsatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu açıklamadan yola çıkarak, hemen ocak ayında fındık stokları satışa açılacakmış gibi spekülasyonlar yapılmaya başlandı. 2018 yılı biter bitmez TMO'nun fındık stoklarının satışa açılması söz konusu değildir. Üreticimizin elinde fındık olduğu sürece stoklarımızı koruyacağız ve satışa açmayacağız."

Kaynak: AA
 

Etiketler: tarım ve orman bakanı, fındık, Bekir Pakdemirli
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