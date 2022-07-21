Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, her yıl 1 Ekim ile sonraki senenin 30 Eylül'üne kadar olan dönemde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip edilerek hesaplanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-haziran yağışları 518 milimetre ölçüldü. Geçen yılın su/tarım yılı 9 aylık döneminde 396,2, bu senenin su/tarım yılı 9 aylık döneminde ise 507 milimetre yağış düştü.

Buna göre, ülkedeki 2022 su/tarım yılı 9 aylık yağışlarında uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 2 azaldı, geçen seneye göre ise yüzde 28 artış kaydedildi.

2022 su/tarım yılı 9 aylık yağışlarda, Kırklareli’nin kuzeyi, Orta ve Batı Karadeniz, Antalya ve Mersin’in doğusu, Isparta, Burdur, Niğde, Adana, Tunceli, Giresun ve Trabzon çevrelerinde normallerine göre yüzde 40’tan fazla artış yaşandı. Malatya, Şanlıurfa, Mardin ve Iğdır çevrelerinde ise yağışlar yüzde 40’tan fazla azaldı.

En fazla yağış Rize'de

Bu yılın su/tarım yılı 9 aylık yağışları 246,6 milimetre ile en az Iğdır'da, 1331,3 milimetre ile en fazla Rize'de ölçüldü.

Yağışlarda normaline göre en fazla artış yüzde 37 ile Sinop'ta, azalış ise yüzde 38 ile Mardin'de kaydedildi.

2022 su/tarım yılı 9 aylık yağışları Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde artış gösterirken, en fazla azalma yüzde 28 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi.

Geçen yıla göre ise en fazla artış yüzde 44 ile Akdeniz Bölgesi'nde tespit edildi.

2022 su/tarım yılı 9 aylık yağışlarına ilişkin tablo şöyle şekillendi: