Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada yaralanan 14 kişinin sağlık durumu iyi.
Niğde'de tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, Gümüşler beldesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı. Yarlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İşçi Niğde Tarım Üretimi
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