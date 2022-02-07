Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar yaptı.
Operasyonlarda, 3 bin 279 paket kaçak sigara ile 340 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık Polis
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