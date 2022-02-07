Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 14:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir'de 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Alaçatı açıklarında da 2 ayrı şişme bottaki toplam 50 göçmen yakalandı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen şişme bottaki 24 düzensiz göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Alaçatı açıklarında da, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 ayrı şişme bottaki toplam 50 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
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