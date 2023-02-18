Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'de, depremin hemen ardından açısal doğrulama çalışmaları yapıldı.

TRT Haber'in ulaştığı çalışmalarda, Göbeklitepe'de hiçbir olumsuzluk tespit edilmedi. Bunun yanı sıra yapılan açısal doğrulamalarda da "T" şeklindeki dikme taşların depremden önceki açılarında olduğu ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Örencik köyündeki Göbeklitepe yapıları, Neolitik dönemde inşa edildi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Göbeklitepe, depremden hasarsız çıktı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Arslan, "Sahaya indiğimiz zaman şunu gördük Göbeklitepe'de yapısal hiçbir hasar yok. Acaba "T" sütunlarının yönlerinde bir değişme var mı, Açısal olarak bir değişme var mı? Bunların da testlerini yaptığımız zaman teknik ekiplerimizle bunların da olmadığını gördük. Göbeklitepe depremden önce neyse depremden sonra da aynı durumda. Fiziki bir zarar yok. "

Göbeklitepe'nin çatısının temellerinde de herhangi bir hasara rastlanmadı.

Kamera: Selim Sinan Gümüş