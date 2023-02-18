Mehmet Ezer uzun yıllar ulusal bir haber ajansının Hatay muhabirliğini yaptı. 80 yaşındaki gazeteci, yarım asır sürdürdüğü aktif gazeteciliği 2 yıl önce bıraktı.

Ezer, depreme yalnız yaşadığı evinde yakalandı.

"Bahçeye geçtim. Bahçede oturdum. Şemsiyeyi açtım başıma. Zaten ayağım da takıldı. Çamurda düştüm. Kimse de kaldırmıyor. Çağırıyorum komşuları. 'Ne olur beni kaldırın' kalkamıyorum. Ayağım sakat olduğu için. Kalkamıyordum. Geldiler, 2 tane genç kaldırdılar. O arada benim oğlan da gelmiş beni arıyor."

Ezer, 2 gün çocukları ve torunlarıyla Hatay'da arabada kaldıktan sonra, oğlu ve gelininin refakatinde Antalya'ya giderek, Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu'na yerleşti.

"Ümidiniz olsun ki hayatta kalasınız"

Depremde 7 akrabasını kaybeden Mehmet Ezer, Hatay'ın yeniden ayağa kalkacağına inanıyor. Her bir karışını ezbere bildiği memleketine, bir gün yeniden dönmek istiyor.

"Yapılsın, inşa edilsin tekrar inşallah bir araya geliriz. Çocuklarıma da onu diyorum. Umudunuzu yitirmeyin. Hiçbir insan ümitsiz yaşayamaz. Herkesin ümidi var. Yeter ki ümidiniz olsun ki hayatta kalasınız, yoksa yaşayamazsın."

Haber: Özlem Pirim

Kamera: Erdinç Kızılgedik