Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi surlarda restorasyon işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Topkapı Sarayı Sur-i Sultani'de yürütülen restorasyon çalışmasında görevli işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Topkapı Sarayı'nın sahil kısmındaki sarayı koruyan surlarda restorasyon çalışması yapan işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangında, konteynerlerde hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Yangın nedeniyle yükselen dumanlar Boğaz'ın farklı noktalarından da görüldü.
[Fotoğraf: AA]
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