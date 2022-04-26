Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde Cengiz Gökçe Parkı yanında bulunan bir evin bahçesindeki palmiye ağacını budamak için çıkan 56 yaşındaki Ercan Özege ağacın tepesinde bir anda rahatsızlandı.

Durumu fark eden vatandaşlar yardım etmek istedi ancak özel tesisat ile ağaç tepesinde bulunan Özege'ye ulaşamadı.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile ulaştığı Özege’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi ihtimali

Hayatını kaybeden Ercan Özege’nin emekli olduğu, günlük yevmiye alarak otel ve villalarda ağaç budama işleri yaptığı öğrenildi.

Özege'nin kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

