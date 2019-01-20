Kentin en eski yerleşim merkezlerinden olan Sultanbağı Mahallesi'nden ulaşılan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kente hakim bir tepede bulunan Kütahya Kalesi, yüzyıllar geçmesine rağmen ihtişamını korumaya devam ediyor.

Bizanslılar tarafından 5. yüzyılda yaptırılan ve etrafı surlarla çevrili olan Kütahya Kalesi, Selçuklular, Germiyanoğulları ve Osmanlılar tarafından yapılan onarım ve eklerle güçlendirildi. Yukarı, iç ve aşağı kale olmak üzere üç bölümden oluşan kalenin sık yerleştirilmiş burçları, moloz kesme taş karışımı ile tuğla sıralardan oluşmaktadır.

Etkili kar yağışının ardından beyaz görünüme kavuşan Kütahya Kalesi'nde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. İç kısımdaki ağaçlar ise karla kaplanarak beyaza büründü. Kalenin burçları ise karlar arasında kaldı.

Kalenin eteklerinde bulunan Sultanbağı, Paşamsultan, Börekçiler ve Maruf mahallerindeki çatıları karla kaplı eski evler ise Kütahya Kalesi ile birlikte güzel bir manzara oluşturdu.

Kaynak: AA