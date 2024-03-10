Çok Bulutlu 2.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 10.03.2024 02:37

Taksiyle çarpışan motosiklet alev aldı: 2 yaralı

İstanbul Sarıyer’de taksi ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası alev alan motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi. Taksi şoförü ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Taksiyle çarpışan motosiklet alev aldı: 2 yaralı

Büyükdere Caddesi üzerinde Hacıosman yönünde seyir halindeki Ahmet A. kontrolündeki taksi ile aynı yönde ilerleyen motosiklet belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan U.Ö. ve K.Ö. yaralanırken, sürüklenen motosiklet yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlilerince yapılırken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yanan motosiklete vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile müdahale edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Kazada yaralanan 2 kişi, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taksi şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Tır devrildi, inşaat demirleri etrafa saçıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:57
Bitlis'te mart karı esarete dönüştü: Araçlar yolda kaldı
03:34
Tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 7 yaralı
03:34
Tokat'ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı
02:19
İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırdı: 5 ölü, 9 yaralı
01:58
Tır devrildi, inşaat demirleri etrafa saçıldı
01:47
Kur'an-ı Kerim'i yırttığı tespit edilen şüpheli yakalandı
Avusturya’da Filistinliler için "hüzün yürüyüşü" yapıldı
Avusturya’da Filistinliler için "hüzün yürüyüşü" yapıldı
FOTO FOKUS
Hırsız ev sahibine böyle yakalandı
Hırsız ev sahibine böyle yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ