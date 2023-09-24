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Türkiye
DHA 24.09.2023 09:41

Taksimetreyi açmayan taksici turistten 3 bin 500 lira para istedi

İstanbul'da bir taksi şoförü Halkalı’dan Bakırköy’e ve ardından Taksim’e götürdüğü turistlerden taksimetreyi açmayarak 3 bin 500 lira ücret talep etti. Bu ücretin çok olduğunu ve taksicinin kendilerini dolandırdığını düşünen turistler, polise şikayette bulundu. Trafik ekipleri taksiciye 4 bin 64 lira ceza yazdı ve aracı bağladı.

Taksimetreyi açmayan taksici turistten 3 bin 500 lira para istedi
[Fotograf: DHA]

Mısırlı olduğu öğrenilen turistler, Halkalı’da bulunan bir alışveriş merkezinin önünden Bakırköy’e taksi ile gittikten sonra aynı taksi ile Taksim’e geldi.

Yolculukta taksi şoförü taksimetreyi açmadı ve kendilerinden 3 bin 500 lira tutarında bir ücret talep etti. Turistler taksi ücretinin çok yüksek olduğunu belirterek bu ücreti ödemek istemediğini söyleyince taksi şoförüyle tartışma yaşadı.

Taksimetreyi açmayan taksici turistten 3 bin 500 lira para istedi

Vatandaşların araya girmesi ve durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, taksicinin taksimetre açmadığını görünce yolun kaç para olması gerektiğini hesapladı.

600 lira tutması gerekirken 3 bin 500 lira istedi. Yolun ücretini hesaplayan polis ekipleri 3 bin 500 lira değil 600 lira tutması gerektiğini söyledi. Mısırlı turistler taksiciden şikayetçi olmadı ve taksiciye 900 lira taksi ücreti ödedi.

Taksimetreyi açmayan taksici turistten 3 bin 500 lira para istedi

Turistlere çevirmen yardımıyla durumu anlatan polis ekipleri, taksiciye 4 bin 64 lira ceza yazıp aracını bağladılar.

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