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Türkiye
İHA 21.04.2023 02:01

Taksim'de otel yangını

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde inşaat halindeki bir otelin asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 4 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Taksim'de otel yangını

Yangın, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki inşaat halindeki 6 katlı bir otelin 5'inci katında yaşandı. İnşaat halindeki otelin asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark edenler, panik yaşayarak camlara çıktı. İhbar üzerine sağlık ekipleri ile Beyoğlu, Fatih ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri camlara çıkan 4 işçiyi, merdivenle kurtardı.

Kurtarılanlar tedbir amaçlı ambulansa götürülerek ayakta tedavi edildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. 

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