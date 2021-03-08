Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 12:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taksim'de metroya 8 Mart düzenlemesi
[Fotoğraf: Arşiv]
8 Mart tedbirleri kapsamında İstanbul'daki M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu Meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı bugün 14.00 itibarıyla kapatıldı.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından iki metro istasyon girişinin 14.00'ten sonra işleme kapatılacağını duyurdu.
14.00'den sonra işleme kapatılacaklar
Paylaşımda, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu Meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı 8 Mart saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır" dendi.
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