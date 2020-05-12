Beyoğlu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde getirilen maske takma zorunluluğu ile birlikte maske üretimini artırdı.

Semt konakları atölyelerinde günlük üretilen 10 bini aşkın maske, belediye ekipleri tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Çalışma ile hem vatandaşların hem de belediye birimlerinde çalışan personelin maske ihtiyacı karşılanmış oluyor.

[Fotoğraf: AA]

"Kapasitemizi artırdık"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gösterdikleri gayretten dolayı konaklarda çalışanlara teşekkür etti.

Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında virüs salgınına karşı başarılı bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Haydar Ali Yıldız, koronavirüs sürecinde Beyoğlu Belediyesinin üzerine düşen görevi yerine getirmekte gayret ettiğini anlattı.