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Türkiye
AA 01.05.2023 11:44

Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara izin verilmedi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli noktalardan izinsiz olarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara müdahale eden polis, bazı kişileri gözaltına aldı.

Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara izin verilmedi
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresi demir bariyerlerle çevrildi.

İmam Adnan Sokağı'ndan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir gruba polis ekipleri müdahale etti. Çeşitli sloganlar atarak yürümekte ısrar eden gruptan 10 kişi gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta ara sokaklardan Barbaros Bulvarı'na çıkarak Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluşu Partisi üyelerine de izin verilmedi. Polis ekiplerinin durdurduğu gruptan yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı. Grubun eylemi nedeniyle Barbaros Bulvarı Levent istikametinde trafik bir süre durdu.

Beşiktaş Çarşı'da toplanan Umut-Sen üyesi bir grup da ellerinde taşıdıkları pankartla Taksim'e doğru yürüyüş yapmak istedi. Grubun geçişine izin vermeyen polis ekipleri, bazı kişileri gözaltına aldı.

Şişli'den yürümek isteyenlere izin verilmedi

Şişli'de ara sokaklardan gelerek Elmadağ'da toplanan bir grup da halk evleri yazılı pankart taşıyarak Taksim'e yürümek istedi. Gruba izin vermeyen polis ekipleri, müdahale ederek bazı kişileri gözaltına aldı. Ara sokaklardan çıkarak Osmanbey'de toplanan bazı gruplara da izin verilmedi. Taksim'e yürümek isteyen gruplara yapılan müdahalede, bazı kişiler gözaltına alındı.

Bariyerlerle kapatılan İstiklal Caddesi girişinde, Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 2 kişiye izin verilmedi. Gözaltına alınan 2 kişi, polis aracına götürüldü. 

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