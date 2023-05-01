Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada otobüs şoförü gözaltına alındı

Şırnak-Uludere kara yolunda dün meydana gelen, 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan sürücü Serdar F. Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Kazada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Öztürk ve sözleşmeli er Muhammed Koçak için gece saatlerinde tören yapıldı.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlanmak üzere Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Öztürk'ün cenazesi Balıkesir'e, şehit Koçak'ın naaşı da memleketi Van'a uğurlandı.