AA-DHA 14.04.2026 20:55

Taksim metro istasyonunda asansörde yangın

Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki metro istasyonunda bulunan asansörde çıkan yangın söndürüldü.

Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Tüneli alt geçidinde bulunan asansörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler asansörü kaplarken yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Tüneli alt geçit bölgesinde çıkan ufak çaplı yangın nedeniyle, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışının işletmeye kapatıldığı belirtildi.

Yangının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, istasyonun diğer girişlerinin yolcuların kullanımına açık olduğu kaydedildi.

Metro İstanbul'dan yapılan bir diğer açıklamada ise Cumhuriyet Tüneli çıkışının işletmeye açıldığı bildirildi.

Sıradaki Haber
Bakan Göktaş'tan Şanlıurfa'daki okul saldırısına ilişkin açıklama
SON HABERLER
22:21
Hatay'da 28 köy evi depremzedelere teslim edildi
22:06
Adalet Bakanı Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü heyetini kabul etti
21:53
BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da müzakerelere devam edilmesi çağrısı yaptı
21:50
Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tır trafiğine açıldı
21:39
Cevdet Yılmaz: Kazakistan ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz
21:27
İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 2 bin 124'e çıktı
Filistinli Refik, İsrail'in yıktığı evinin enkazında ailesini arıyor
