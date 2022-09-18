Dün akşam saatlerinde Recep Acar'ın kullandığı taksiye binen bir kişi Yüzyıl Köprüsü'nde inmek istedi.

Şoför Recep Acar'dan bir tane fazla taksi fişi istediği iddia edilen kişi, isteğinin geri çevrilmesi üzerine Acar'ı boğazından ve başından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Acar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şoförün hayati tehlikesi devam ediyor

Taksi şoförleri, Recep Acar'ın tedavi gördüğü Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanarak kontak kapattı.

Burada taksi şoförleri adına açıklama yapan Birleşik Taksi Şoförleri Dernek Başkanı Hüseyin Duman, Acar'ın müşterisi tarafından falçatayla saldırıya uğradığını, boğazından ve başından yaralandığını söyledi:

"Şu anda hayati tehlikesi devam ediyor. Yıllardan beri önce can güvenliğimiz dedim. Hatta bunun için on bin tane ıslak imza topladık. Yok panik butonuydu, yok bilmem neydi. Bizim kabinli aracımızı yapsınlar, bizim müşteriyle irtibatımızı kessinler."