Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 04:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır'da şüpheli paket paniği
[Fotograf: İHA]
Iğdır'da cadde üzerine bırakılan paket paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan kutu boş çıktı.
Iğdır merkez Bağlar mahallesi Kafkas caddesinde bırakılan şüpheli paket, vatandaşları paniğe sevk etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ekibi gönderildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.
Bomba imha uzmanları yola bırakılan kutuyu fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Araştırma sonucunda kutunun boş olduğu belirlendi.
Kapatılan yol, yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.
Etiketler: Iğdır
Son Haberler
- 05:37
- 04:53
- 03:54
- 03:23
- 02:43
Sıradaki Haber
'İlk Adımdan Son Kurşuna Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu' etkinliği yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz