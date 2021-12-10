İstanbul Esenyurt'ta, bir taksi şoförü ile Afrikalı müşteri arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Sözlü tartışma, taksi şoförünün arkadaşlarının da gelmesiyle kavgaya dönüştü.

Şoför ve arkadaşları, yabancı uyruklu yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi.

Çevredeki vatandaşların müdahale etmediği olayda, darp edilen yolcu, taksicilere “Yapma” diyerek kaçmaya çalıştı.

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.