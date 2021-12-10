Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 10:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Taksi şoförleri yabancı uyruklu müşteriyi darp etti
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da bir taksi şoförü ile yabancı uyruklu müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma, başka taksi şoförlerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.
İstanbul Esenyurt'ta, bir taksi şoförü ile Afrikalı müşteri arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Sözlü tartışma, taksi şoförünün arkadaşlarının da gelmesiyle kavgaya dönüştü.
Şoför ve arkadaşları, yabancı uyruklu yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi.
Çevredeki vatandaşların müdahale etmediği olayda, darp edilen yolcu, taksicilere “Yapma” diyerek kaçmaya çalıştı.
Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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