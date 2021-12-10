Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emekli öğretmen kocası tarafından öldürüldü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan emekli kadın öğretmen hayatını kaybetti.
Yeniköy Mahallesi 283 Sokak'ta yaşayan T.Y., sabah saatlerinde polis merkezine gidip 63 yaşındaki karısı Gülsenem Y.'yi öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. Eve giden polisler, kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gülsenem Y.'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.
Gülsenem Y. ve T.Y.'nin 2 çocuğunun bulunduğu, daha önce boşandıkları ancak yeniden evlendikleri öğrenildi.
Etiketler: Antalya Kadına Şiddet Öğretmen
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