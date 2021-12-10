Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapadokya Havalimanı kasımda 29 bin yolcu ağırladı
[Fotoğraf: AA]
Kapadokya Havalimanı, bu yılın kasım ayında 29 bin 72 yolcuya hizmet verdi. Dış hatlarda 11 uçak direkt yurt dışı uçuş yaptı.
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda kasımda iç hatlarda 28 bin 243, dış hatlar 829 yolcuya hizmet sunuldu.
Bu dönemde, Kapadokya Havalimanı'na iç hatlarda 1298 uçak iniş kalkış, dış hatlarda da 11 uçak direkt yurt dışı uçuş yaptı. Ayrıca, kasımda havalimanındaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 268 ton olarak gerçekleşti.
Havalimanında bu yılın ocak-kasım dönemini kapsayan 11 aylık süreçte hizmet verilen yolcu sayısı 239 bin 801'e ulaşırken, aynı süreçte uçaklar 16 bin 821 iniş kalkış yaptı.
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