Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Tufanlı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri trafik ve asayiş uygulaması sırasında bir otomobili durdurdu.

Ekipler, sürücü M.N.'nin hareketlerinden şüphelenerek araçta arama yaptı.

Araçta 2 akü bulan ekipler, yaptıkları sorgulamada akülerin bir GSM şirketinin Görbeyaz Mahallesi'ndeki baz istasyonundan çalındığını tespit etti.

Jandarma ekipleri, araç sürücüsünü gözaltına aldı.