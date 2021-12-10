Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Baz istasyonundan çalıntı akü iddiası
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekiplerince uygulamada durdurulan bir araçta baz istasyonundan çalındığı öne sürülen aküler ele geçirildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Tufanlı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri trafik ve asayiş uygulaması sırasında bir otomobili durdurdu.
Ekipler, sürücü M.N.'nin hareketlerinden şüphelenerek araçta arama yaptı.
Araçta 2 akü bulan ekipler, yaptıkları sorgulamada akülerin bir GSM şirketinin Görbeyaz Mahallesi'ndeki baz istasyonundan çalındığını tespit etti.
Jandarma ekipleri, araç sürücüsünü gözaltına aldı.
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