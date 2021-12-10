Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir markete giden ve yüzlerinde cerrahi maske, başları kapüşonla kapalı 2 kişi bir süre içeride müşteri gibi dolaşmaya başladı. Market görevlilerinin şüphelendiği ve uzaktan izlemeye başladığı kişiler daha sonra kasaya yönelerek, kasiyerden bütün paraları vermesini istedi.

Bağırma sesleri üzerine 2 görevli arkadaşlarına yardım etmek istedi ancak tehdit nedeniyle yerlerinden kımıldayamadı. Bir görevli cep telefonu ile polisi aramaya çalıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Kasiyer elinden yaralandı

2 soyguncu paraları çalamadan korkup kaçarken, bir kasiyer elinden hafif yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine sevk edilen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.