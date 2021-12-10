Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 10:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avcılar'da bir markette soygun girişimi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Avcılar'da bir markete giden 2 şüpheli kasayı soymaya çalıştı. Soygun girişimi sırasında kasiyer ve diğer görevlilerin korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir markete giden ve yüzlerinde cerrahi maske, başları kapüşonla kapalı 2 kişi bir süre içeride müşteri gibi dolaşmaya başladı. Market görevlilerinin şüphelendiği ve uzaktan izlemeye başladığı kişiler daha sonra kasaya yönelerek, kasiyerden bütün paraları vermesini istedi.
Bağırma sesleri üzerine 2 görevli arkadaşlarına yardım etmek istedi ancak tehdit nedeniyle yerlerinden kımıldayamadı. Bir görevli cep telefonu ile polisi aramaya çalıştı.
[Fotoğraf: DHA]
Kasiyer elinden yaralandı
2 soyguncu paraları çalamadan korkup kaçarken, bir kasiyer elinden hafif yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine sevk edilen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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